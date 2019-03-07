В Орловской области грипп начал «отступать»

Об этом свидетельствуют данные Управления Роспотребнадзора. За последнюю отчётную неделю число новых заболевших гриппом и ОРВИ в Орловской области снизилось примерно на 500 человек (примерно до 5 тысяч человек).

Однако заболеваемость среди детей в возрасте до 14 лет продолжает расти. Карантинные мероприятия проводятся в шести общеобразовательных учреждениях.