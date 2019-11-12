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В Орловской области готовятся к празднованию юбилея писателя Ивана Алексеевича Бунина в 2020 году

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12.11.2019

О подготовке говорили на аппаратном совещании в областной администрации 11 ноября. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования утвердил План основных мероприятий, посвященных знаменательной дате. В него вошли ключевые события, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Орле и других областях нашей страны в 2020 году. Ряд мероприятий пройдет в зарубежных странах, в том числе во Франции и Корее. Всего запланировано около 120 культурно-просветительских мероприятий.

Ключевым местом проведения мероприятий в городе Орле в 2020 году станет музей И. А. Бунина — филиал Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева. Кроме того, юбилейные мероприятия запланированы в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина, областных театрах, учебных заведениях.

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