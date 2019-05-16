В Орловской области готовность кадров, привлекаемых к проведению ЕГЭ, составляет 100%
16.05.2019
Об этом заявила зампред правительства России Татьяна Голикова на совещании-видеоконференции по теме проведения ЕГЭ в 2019 году.
Также в число таких регионов входят Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, Липецкая, Тамбовская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Севастополь.
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