В Орловской области готовность кадров, привлекаемых к проведению ЕГЭ, составляет 100%

Об этом заявила зампред правительства России Татьяна Голикова на совещании-видеоконференции по теме проведения ЕГЭ в 2019 году.

Также в число таких регионов входят Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, Липецкая, Тамбовская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Севастополь.