В Орловской области горел «КАМАЗ»
14.11.2018
Пожар произошёл в посёлке Хомутово накануне днём. Об этом сообщает МЧС.
ЧП случилось на местной Маслозаводской улице. Загорелся моторный отсек автомобиля.
Вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки бортовой сети.
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