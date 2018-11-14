В Орловской области горел «КАМАЗ»

Пожар произошёл в посёлке Хомутово накануне днём. Об этом сообщает МЧС.

ЧП случилось на местной Маслозаводской улице. Загорелся моторный отсек автомобиля.

Вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки бортовой сети.