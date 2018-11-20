В Орловской области главу сельского поселения оштрафовали за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции
20.11.2018
Об этом сообщает областная прокуратура.
Штраф выписали главе администрации Алпеевского сельского поселения Сосковского района. Чиновница не разместила на официальном сайте администрации сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих поселения за 2017 год, а также другую важную информацию.
Сумма штрафа составила 3 тысячи рублей.
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