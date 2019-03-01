В Орловской области «Газель» сбила пешехода и врезалась в дорожный знак

ДТП случилось 28 февраля около 13:30 на трассе «Крым» в районе 428 километра. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Пешеход (56-летняя женщина) в момент аварии пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы.