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Орел01.03.2019 Пятница 11:04
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  3. В Орловской области «Газель» сбила пешехода и врезалась в дорожный знак

В Орловской области «Газель» сбила пешехода и врезалась в дорожный знак

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01.03.2019

ДТП случилось 28 февраля около 13:30 на трассе «Крым» в районе 428 километра. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Пешеход (56-летняя женщина) в момент аварии пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы.

Теги:ОрёлОрловская область

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