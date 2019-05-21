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Орел21.05.2019 Вторник 12:37
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В Орловской области фура Volvo столкнулась с мотоциклом Honda

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21.05.2019

ДТП произошло 20 мая в 13:25 в Орле на Комсомольской у дома № 394. Транспортные средства двигались в сторону ТМК «ГРИНН», фура ехала слева, мотоцикл — справа. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Мотоциклист получил телесные повреждения. Медики назначили ему амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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