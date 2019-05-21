В Орловской области фура Volvo столкнулась с мотоциклом Honda

ДТП произошло 20 мая в 13:25 в Орле на Комсомольской у дома № 394. Транспортные средства двигались в сторону ТМК «ГРИНН», фура ехала слева, мотоцикл — справа. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Мотоциклист получил телесные повреждения. Медики назначили ему амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области