В Орловской области фура Volvo столкнулась с мотоциклом Honda
21.05.2019
ДТП произошло 20 мая в 13:25 в Орле на Комсомольской у дома № 394. Транспортные средства двигались в сторону ТМК «ГРИНН», фура ехала слева, мотоцикл — справа. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.
Мотоциклист получил телесные повреждения. Медики назначили ему амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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