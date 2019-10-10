В Орловской области фура упала в поле

Грузовик перевернулся в поле рядом с трассой. ДТП случилось сегодня днём в Покровском районе в селе Дросково. Фотографии с места события появились в социальных сетях.

Через это село проходит трасса «Орёл — Тамбов».

Подробности ДТП пока остаются неизвестными.

Фото: группа «ДТП ОРЕЛ и автохамы» «Вконтакте»