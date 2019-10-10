В Орловской области фура упала в поле
10.10.2019
Грузовик перевернулся в поле рядом с трассой. ДТП случилось сегодня днём в Покровском районе в селе Дросково. Фотографии с места события появились в социальных сетях.
Через это село проходит трасса «Орёл — Тамбов».
Подробности ДТП пока остаются неизвестными.
Фото: группа «ДТП ОРЕЛ и автохамы» «Вконтакте»
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