В Орловской области фиктивные предприятия стали регистрировать на студентов
02.10.2018
В Орловской области фиктивные предприятия, которые открывают для уклонения от налогов и других нарушений, стали регистрировать на студентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФНС.
Ранее для этих же целей мошенники использовали лиц без определённого места жительства.
Чтобы заинтересовать учащихся вузов подобными предложениями, им платят деньги. В итоге они становятся соучастниками уголовного преступления.
Сейчас в нашей области уже вынесено два обвинительных приговора по таким делам. Суд признал виновными граждан, предоставивших свои документы, чтобы в единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о подставном лице.
Всем, кто столкнётся с подобными предложениями, рекомендуют срочно сообщать об этом в любую налоговую инспекцию.
Также можно звонить на «телефон доверия» Управления ФНС России по Орловской области
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