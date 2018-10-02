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В Орловской области фиктивные предприятия стали регистрировать на студентов

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02.10.2018

В Орловской области фиктивные предприятия, которые открывают для уклонения от налогов и других нарушений, стали регистрировать на студентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФНС.

Ранее для этих же целей мошенники использовали лиц без определённого места жительства.

Чтобы заинтересовать учащихся вузов подобными предложениями, им платят деньги. В итоге они становятся соучастниками уголовного преступления.

Сейчас в нашей области уже вынесено два обвинительных приговора по таким делам. Суд признал виновными граждан, предоставивших свои документы, чтобы в единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о подставном лице.

Всем, кто столкнётся с подобными предложениями, рекомендуют срочно сообщать об этом в любую налоговую инспекцию.

Также можно звонить на «телефон доверия» Управления ФНС России по Орловской области 54-47-50.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49585

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