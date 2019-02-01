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Орел01.02.2019 Пятница 12:23
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  3. В Орловской области экс-глава отделения «Сбербанка» пыталась восстановиться в должности через областной суд

В Орловской области экс-глава отделения «Сбербанка» пыталась восстановиться в должности через областной суд

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01.02.2019

Ранее в этом требовании отказал Советский районный суд Орла. Тогда женщина подала аппеляцию в вышестоящую инстанцию. Однако — безуспешно.

Истица просила суд восстановить её в трудовых правах, а также выплатить зарплату с момента её увольнения (в 2014 году) по настоящее время и взыскать компенсацию морального вреда. Общая сумма финансовых претензий составила 23 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, судебная коллегия признала увольнение законным, однако изменила формулировку его основания, зафиксированную в приказе. Теперь истица считается уволенной с должности не из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к руководителю кредитной организации, а из-за принятия необоснованного решения, повлекшего за собой ущерб организации.

Таким поступком стало пособничество в незаконном получении кредитов на общую сумму 105 миллионов рублей. Советский районный суд Орла признал женщину виновной в этом преступлении в 2014 году.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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