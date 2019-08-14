В Орловской области досрочно отремонтировали 5 дорог

Это участки автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 13 километров 400 метров, которые привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все объекты не только отремонтированы с опережением графиков, но и введены в эксплуатацию.

В нормативное состояние приведены участки дорог «Орёл — Ефремов» (Залегощенский район), «Покровское — Верховье» (Покровский район), «Верховье — Строкино» (Верховский район), «Болхов — Ягодное» (Болховский район).

До конца года в рамках этого нацпроекта будут отремонтированы ещё 7 участков.