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Орел14.08.2019 Среда 12:16
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  3. В Орловской области досрочно отремонтировали 5 дорог

В Орловской области досрочно отремонтировали 5 дорог

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14.08.2019

Это участки автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 13 километров 400 метров, которые привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все объекты не только отремонтированы с опережением графиков, но и введены в эксплуатацию.

В нормативное состояние приведены участки дорог «Орёл — Ефремов» (Залегощенский район), «Покровское — Верховье» (Покровский район), «Верховье — Строкино» (Верховский район), «Болхов — Ягодное» (Болховский район).

До конца года в рамках этого нацпроекта будут отремонтированы ещё 7 участков.

Теги:ОрёлОрловская область

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