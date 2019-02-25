В Орловской области дольщики стали чаще подавать в суд

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, в минувшем году число таких процессов выросло с 16 до 44.

Также значительно увеличилось количество исков, связанных с защитой прав детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей (с 35 до 95). Кроме того, рост демонстрируют иски о защите чести, достоинства и деловой репутации и иски о взыскании сумм по договору займа.

В целом в 2018 году в Орловской области рассмотрено примерно 103 тысячи гражданских дел и материалов. Удовлетворены 97,5% требований.