В Орловской области дольщики стали чаще подавать в суд
25.02.2019
Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, в минувшем году число таких процессов выросло с 16 до 44.
Также значительно увеличилось количество исков, связанных с защитой прав детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей (с 35 до 95). Кроме того, рост демонстрируют иски о защите чести, достоинства и деловой репутации и иски о взыскании сумм по договору займа.
В целом в 2018 году в Орловской области рассмотрено примерно 103 тысячи гражданских дел и материалов. Удовлетворены 97,5% требований.
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