Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.08.2019 Понедельник 13:46
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области долги выставили на торги

В Орловской области долги выставили на торги

Версия для печати

19.08.2019

Речь идёт о правах требования долгов клиентов банка «Церих», который лишился лицензии в 2016 году. Их общая сумма составляет 170 миллионов рублей, при этом наибольшая задолженность, выставляемая на продажу, составляет 72 миллиона 250 тысяч рублей. Такую информацию сообщает «Агентство по страхованию вкладов».

Торги проведут до 5 ноября.

В настоящий момент государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» является конкурсным управляющим банка-банкрота.

Теги:ОрёлОрловская областьбанкбанкротЦерихдолгизадолженноститоргиАгентство по страхованию вкладов

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56705

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.08.2019

Иномарка и орловчанка «не разошлись» на межрегиональной трассе

19.08.2019

Скончался предподаватель Орловского Государственного Университета

19.08.2019

Средняя орловская зарплата превысила важную отметку

1
19.08.2019

Орловчане получили «аграрные» гранты в рамках нацпроекта

19.08.2019

Сон в орловском кафе «навеял» кражу

$ USD66.6082(+0.61)20.08
€ EUR73.9484(+0.73)20.08

Наш опрос

Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online