В Орловской области долги выставили на торги

Речь идёт о правах требования долгов клиентов банка «Церих», который лишился лицензии в 2016 году. Их общая сумма составляет 170 миллионов рублей, при этом наибольшая задолженность, выставляемая на продажу, составляет 72 миллиона 250 тысяч рублей. Такую информацию сообщает «Агентство по страхованию вкладов».

Торги проведут до 5 ноября.

В настоящий момент государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» является конкурсным управляющим банка-банкрота.