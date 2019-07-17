В Орловской области для ямочного ремонта дороги использовали строительный мусор
17.07.2019
Фото и видео с места событий опубликовали в сообществе «Орёл LIVE» «Вконтакте». На них — дорога с глубокими выбоинами, которые засыпаны камнями, арматурой, кусками бетонных плит и тому подобными предметами.
Как уточняют «Орловские новости», по предварительной информации, стоительный мусор — это то, что осталось после сноса старого здания школы в Сосково. Сообщается, что он лежит на дороге уже несколько недель.
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