Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.07.2019 Среда 15:25
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области для ямочного ремонта дороги использовали строительный мусор

В Орловской области для ямочного ремонта дороги использовали строительный мусор

Версия для печати

17.07.2019

Фото и видео с места событий опубликовали в сообществе «Орёл LIVE» «Вконтакте». На них — дорога с глубокими выбоинами, которые засыпаны камнями, арматурой, кусками бетонных плит и тому подобными предметами.

Как уточняют «Орловские новости», по предварительной информации, стоительный мусор — это то, что осталось после сноса старого здания школы в Сосково. Сообщается, что он лежит на дороге уже несколько недель.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56034

Добавил новость: 

Другие новости раздела

17.07.2019

Орловская область поможет Европе и Китаю стать ближе

17.07.2019

Орловчане смогут ещё раз покритиковать проект «сухого фонтана»

5
17.07.2019

Орловчанин получил примерно по году «строгача» за каждый грамм наркотика

17.07.2019

Судьбу Орловского района решили 103 человека

5
17.07.2019

Вода в Орловской области оказалась «очень загрязнённой»

$ USD62.9451(+0.13)18.07
€ EUR70.5552(-0.12)18.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online