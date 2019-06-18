В Орловской области директора фирмы оштрафовали за несоблюдение закона о банкротстве

Экс-глава мценского ООО «Гранит» заплатит штраф в 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

В отношении ООО была введена процедура банкротства. Как установило надзорное ведомство, орловчанин не представил конкурсному управляющему финансовые документы предприятия, а также его печати и штампы в положенный по закону срок (в течение трёх дней).

Арбитражный суд по требованию прокурора привлёк нарушителя к административной ответственности в виде штрафа. Решение вступило в силу.