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  3. В Орловской области директора фирмы оштрафовали за несоблюдение закона о банкротстве

В Орловской области директора фирмы оштрафовали за несоблюдение закона о банкротстве

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18.06.2019

Экс-глава мценского ООО «Гранит» заплатит штраф в 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

В отношении ООО была введена процедура банкротства. Как установило надзорное ведомство, орловчанин не представил конкурсному управляющему финансовые документы предприятия, а также его печати и штампы в положенный по закону срок (в течение трёх дней).

Арбитражный суд по требованию прокурора привлёк нарушителя к административной ответственности в виде штрафа. Решение вступило в силу.

Теги:ОрёлОрловская область

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