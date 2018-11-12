В Орловской области девять человек незаконно получали пособие по безработице

Нарушения выявила прокуратура.

Например, в Покровском районе местный житель, стоявший на учёте в службе занятости населения и получавший пособие, нашёл работу, но не сообщил об этом. В итоге он незаконно получил примерно 13 тысяч рублей.

По факту мошенничества при получении выплат возбудили уголовное дело. Суд оштрафовал мужчину на 12 тысяч рублей. Кроме того, он добровольно возместил причинённый ущерб.

В общей сложности орловская прокуратура выявила около трёхсот нарушений закона в сфере занятости населения.