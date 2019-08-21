В Орловской области девушка на иномарке сбила мальчика на велосипеде
21.08.2019
ДТП произошло 20 августа в 16:30 на дороге «Малоархангельск — Губкино». Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.
Девушка 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем Renault Megan, допустила наезд на велосипедиста 2008 года рождения.
Пострадавшему ребёнку оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
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