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Орел21.08.2019 Среда 18:56
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  3. В Орловской области девушка на иномарке сбила мальчика на велосипеде

В Орловской области девушка на иномарке сбила мальчика на велосипеде

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21.08.2019

ДТП произошло 20 августа в 16:30 на дороге «Малоархангельск — Губкино». Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Девушка 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем Renault Megan, допустила наезд на велосипедиста 2008 года рождения.

Пострадавшему ребёнку оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Теги:ОрёлОрловская областьДТПавариявелосипедавтомобиль

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