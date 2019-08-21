В Орловской области девушка на иномарке сбила мальчика на велосипеде

ДТП произошло 20 августа в 16:30 на дороге «Малоархангельск — Губкино». Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Девушка 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем Renault Megan, допустила наезд на велосипедиста 2008 года рождения.

Пострадавшему ребёнку оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.