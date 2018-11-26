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Орел26.11.2018 Понедельник 13:31
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В Орловской области дети стали чаще попадать в ДТП

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26.11.2018

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

С января по октябрь 2018 года включительно в регионе произошло 77 ДТП с участием детей. Это на 5,5% превышает статистику минувшего года.

В результате 84 ребёнка получили травмы различной степени тяжести, двое погибли.

Примерно в половине случаев дети, попавшие в ДТП, являлись пассажирами транспортных средств.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПдети

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