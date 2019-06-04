В Орловской области действует весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы

Запрет на рыбную ловлю продолжится до 10 июня. Управление экологического надзора и природопользования региона напоминает об административной ответственности, которая налагается на нарушителей. В частности, за незаконную ловлю в период нереста штрафы могут составлять от 100 до 5,6 тыс. рублей за каждую рыбу независимо от ее размера и веса.

Напомним, на территории Орловской области установлены запретные сроки добычи (вылова) водных биоресурсов. Так, с 1 апреля по 10 июня добыча рыбы запрещена всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина вне мест нереста. С 1 октября по 30 апреля запрет вводится на зимовальных ямах, с 1 октября по 30 июня запрещена ловля раков.