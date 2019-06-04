Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.06.2019 Вторник 17:14
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области действует весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы

В Орловской области действует весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы

Версия для печати

04.06.2019

Запрет на рыбную ловлю продолжится до 10 июня. Управление экологического надзора и природопользования региона напоминает об административной ответственности, которая налагается на нарушителей. В частности, за незаконную ловлю в период нереста штрафы могут составлять от 100 до 5,6 тыс. рублей за каждую рыбу независимо от ее размера и веса.

Напомним, на территории Орловской области установлены запретные сроки добычи (вылова) водных биоресурсов. Так, с 1 апреля по 10 июня добыча рыбы запрещена всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина вне мест нереста. С 1 октября по 30 апреля запрет вводится на зимовальных ямах, с 1 октября по 30 июня запрещена ловля раков.

Теги:ОрёлОрловская Областьрыбалка

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55057

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.06.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным

04.06.2019

Орловские мальчишки могут попасть на мастер-класс к Александру Селихову

04.06.2019

«Лиза Алерт» проведет в Орле межрегиональные учения добровольцев

04.06.2019

В Орле директора «Ринг-Агро» подозревают в укрытии от налогов трёх миллионов рублей

04.06.2019

Центр «Десантник» удостоился президентского гранта

$ USD65.1614(-0.39)05.06
€ EUR73.4239(+0.21)05.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online