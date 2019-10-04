В Орловской области «дегустируют» школьные обеды

Качество питания школьников проверяют в Ливнах. Об этом сообщает администрация города.

Сейчас в Ливнах во всех школах введено одинаковое меню.

Ревизоры изучают соответствие реальных школьных обедов технологической карте. Пока что таких нарушений не выявлено.