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Орел04.10.2019 Пятница 15:11
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  3. В Орловской области «дегустируют» школьные обеды

В Орловской области «дегустируют» школьные обеды

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04.10.2019

Качество питания школьников проверяют в Ливнах. Об этом сообщает администрация города.

Сейчас в Ливнах во всех школах введено одинаковое меню.

Ревизоры изучают соответствие реальных школьных обедов технологической карте. Пока что таких нарушений не выявлено.

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