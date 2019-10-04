В Орловской области «дегустируют» школьные обеды
04.10.2019
Качество питания школьников проверяют в Ливнах. Об этом сообщает администрация города.
Сейчас в Ливнах во всех школах введено одинаковое меню.
Ревизоры изучают соответствие реальных школьных обедов технологической карте. Пока что таких нарушений не выявлено.
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