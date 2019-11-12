В Орловской области дан старт проекту «Эффективный регион»

Орловская область вошла в число 3-х пилотных регионов, в которых будет реализовываться проект «Эффективный регион». Он разработан совместными усилиями Правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом». Направлен проект на увеличение производительности труда с помощью введения бережливых технологий.

В эти дни представители Правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом» делятся опытом внедрения эффективных систем управления с орловскими коллегами. Рабочий визит продлится до 15 ноября.