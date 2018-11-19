В Орловской области число погибших и раненых в ДТП снизилось на 37% \
19.11.2018
Такая динамика зафиксирована с 2012 по текущий год.
Статистику озвучил глава Управления ГИБДД Орловской области Александр Коршунов, выступая на заседании комитета Облсовета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности.
В текущем году в авариях на дорогах нашего региона произошло 663 ДТП, в которых погибло 97 человек.
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