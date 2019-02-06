В Орловской области чиновники продолжают «держать в узде» цены на социально значимые продукты

Важную тему обсудили на заседании межведомственного координационного совета по вопросам развития торговли Орловской области.

Региональное правительство продолжает регулярно проводить мониторинги цен на социально значимые продукты. Если фиксируется рост розничных цен больше чем на 30%, информация передаётся в Управление Федеральной Антимонопольной Службы.

Также с рядом торговых сетей достигнуты соглашения о реализации проекта «Социальная корзина». В рамках проекта социально значимые продукты реализуются с минимальными экономически обоснованными наценками. Такие товары помечаются стикерами оранжевого цвета.

Как сообщает пресс-служба губернатора, к настоящему моменту многие представители бизнеса поддержали и другой проект — по развитию объектов фирменной торговой сети товаропроизводителей Орловской области. Кроме того, уже много лет в Орле проводятся ярмарки выходного дня, где орловские товаропроизводители реализуют продукцию по относительно невысоким ценам.