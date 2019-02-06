Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.02.2019 Среда 12:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области чиновники продолжают «держать в узде» цены на социально значимые продукты

В Орловской области чиновники продолжают «держать в узде» цены на социально значимые продукты

Версия для печати

06.02.2019

Важную тему обсудили на заседании межведомственного координационного совета по вопросам развития торговли Орловской области.

Региональное правительство продолжает регулярно проводить мониторинги цен на социально значимые продукты. Если фиксируется рост розничных цен больше чем на 30%, информация передаётся в Управление Федеральной Антимонопольной Службы.

Также с рядом торговых сетей достигнуты соглашения о реализации проекта «Социальная корзина». В рамках проекта социально значимые продукты реализуются с минимальными экономически обоснованными наценками. Такие товары помечаются стикерами оранжевого цвета.

Как сообщает пресс-служба губернатора, к настоящему моменту многие представители бизнеса поддержали и другой проект — по развитию объектов фирменной торговой сети товаропроизводителей Орловской области. Кроме того, уже много лет в Орле проводятся ярмарки выходного дня, где орловские товаропроизводители реализуют продукцию по относительно невысоким ценам.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52655

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.02.2019

Губернатор Андрей Клычков поддержал идею создания Союза строителей Орловской области

06.02.2019

По поручению губернатора Орловской области жителям многовартирного дома, где обрушилась кровля, предоставят новое жильё

06.02.2019

На этой неделе в Орле откроется православная ярмарка-выставка «От покаяния к воскресению России»

06.02.2019

В Орле пресечена деятельность руководителя автосалона, который подозревается в мошенничестве

06.02.2019

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в форуме «Деловая Россия» в Москве

$ USD65.5691(-0.02)06.02
€ EUR74.9127(-0.14)06.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online