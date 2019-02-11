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В Орловской области бывший глава сельского поселения подозревается в растрате

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11.02.2019

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Речь идёт о бывшем главе Ломовского сельского поселения Залегощенского района. Чиновник обвиняется в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как следует из обвинения, мужчина незаконно повысил должностные оклады оклады себе и некоторым другим служащим. В результате бюджет сельского поселения лишился примерно 1 миллиона рублей.

Кроме того, в результате других незаконных решений подозреваемого, муниципальные служащие необоснованно получили ещё около 2 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги:ОрёлОрловская область

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