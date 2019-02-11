В Орловской области бывший глава сельского поселения подозревается в растрате
11.02.2019
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.
Речь идёт о бывшем главе Ломовского сельского поселения Залегощенского района. Чиновник обвиняется в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Как следует из обвинения, мужчина незаконно повысил должностные оклады оклады себе и некоторым другим служащим. В результате бюджет сельского поселения лишился примерно 1 миллиона рублей.
Кроме того, в результате других незаконных решений подозреваемого, муниципальные служащие необоснованно получили ещё около 2 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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