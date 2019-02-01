Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.02.2019 Пятница 02:25
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области бывший гендиректор ООО «ЭкоТек» подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных для взыскания налогов

В Орловской области бывший гендиректор ООО «ЭкоТек» подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных для взыскания налогов

Версия для печати

31.01.2019

Об этом сообщили в Следственном комитете. Это ведомство и возбудило уголовное дело.

По данным следствия, подозреваемая, зная о наличии у ООО «ЭкоТек» недоимки по налогам и игнорируя требования налоговой инспекции о погашении этого долга, скрыла средства на общую сумму примерно 2,5 миллиона рублей. Именно из этих средств должно было производиться взыскание налогов. Как уточнили в СК, преступление было совершено в период с марта по август 2018 года.

В настоящее время в рамках дела проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52534

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.01.2019

Орловский музей Тургенева посетили участники социального проекта, организованного полуфиналистом конкурса «Лидеры России»

5
31.01.2019

В Орловской области водитель «Рено Логан» погиб после столкновения с КАМАЗом

3.5
31.01.2019

Только треть орловских маршруток оборудована валидаторами

2.3
31.01.2019

В Орловской области курятину выдавали за свинину

3
31.01.2019

За год жители Орловской области 62 раза пожаловались в Роспотребнадзор на услуги платной медицины

$ USD65.3577(-0.74)01.02
€ EUR75.2006(-0.37)01.02

Наш опрос

Чего Вы больше всего ждёте от 2019 года?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online