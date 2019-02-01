В Орловской области бывший гендиректор ООО «ЭкоТек» подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных для взыскания налогов

Об этом сообщили в Следственном комитете. Это ведомство и возбудило уголовное дело.

По данным следствия, подозреваемая, зная о наличии у ООО «ЭкоТек» недоимки по налогам и игнорируя требования налоговой инспекции о погашении этого долга, скрыла средства на общую сумму примерно 2,5 миллиона рублей. Именно из этих средств должно было производиться взыскание налогов. Как уточнили в СК, преступление было совершено в период с марта по август 2018 года.

В настоящее время в рамках дела проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.