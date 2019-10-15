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В Орловской области будут выпускать оконную и дверную фурнитуру

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15.10.2019

ООО «Завод Профессионального Оборудования» инвестирует 780 миллионов рублей в соответствующий проект, который будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск».

Соглашение об этом между правительством Орловской области и ООО подписали сегодня губернатор Андрей Клычков и представитель компании Екатерина Хорькова.

На производстве планируется создать 140 новых рабочих мест.

Цель проекта — запуск отечественного производства оконной поворотно-откидной и поворотной фурнитуры для профилей из ПВХ, дерева и алюминия, создание рентабельного выпуска конкурентоспособной продукции эконом-сегмента, сопоставимого по качеству с аналогами ведущих европейских производителей, а также выполнение задач по импортозамещению.

Производство разместят на отдельной площадке в Мценске. Общая площадь цехового пространства составит 18 тысяч квадратных метров.

В данный момент уже определён полный комплект оборудования, который обеспечит заложенный в концепции технологический процесс, а также его расстановка на территории предприятия. Кроме того, разработана система фурнитуры, рабочие схемы, а также спецификации для монтажа оборудования.

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