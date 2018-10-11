В Орловской области будут реализовывать пилотный проект Минсельхоза РФ, связанный с передовыми цифровыми технологиями

В соответствии с поручением губернатора Андрея Клычкова Орловская область на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит в Москве в эти дни, активно включается в программы и проекты Министерства сельского хозяйства России.

Первые результаты этой работы уже есть.

Нашу область включили в перечень пилотных регионов, где будет реализовываться проект, направленный на внедрение передовых цифровых технологий в работу предприятий сельского хозяйства. Кроме Орловщины в эксперименте участвуют Московская и Белгородская области.