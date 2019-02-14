В Орловской области будут производить измерительное оборудование для нефтегазовой промышленности

Соглашение об этом подписано сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатором Орловской области Андреем Клычковым и гендиректором ООО «Метрологический центр Контрольно-измерительные технологии» Сергеем Ермишиным.

Данная компания является одним из ведущих предприятий-поставщиков нефте- и газоизмерительного оборудования для крупнейших нефтегазовых корпораций России.

Оборудование планируется производить на территории будущей особой экономической зоны в Орловской области в рамках реализации инвестиционного проекта «ЭлектронНаучПрибор». Воплотить в жизнь инициативу собираются в период с 2019 по 2021 годы. Предусмотренный объём инвестиций составит 120 миллионов рублей.