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Орел14.02.2019 Четверг 16:11
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В Орловской области будут изготавливать фальцевую кровлю

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14.02.2019

Соглашение о создании такого производства подписали сегодня в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Орловской области Андрей Клычков и гендиректор ООО «КЛИКС» Иван Возный.

Фальцевая кровля — это кровельный материал, который обладает высокой герметичностью, сохраняет хороший внешний вид и может гармонично вписаться в дизайн практически любого строения.

Завод, который будет выпускать данную продукцию, будет создаваться в 2019-2023 годах. Общий объём инвестиций в проект составит 125 миллионов рублей.

Теги:ОрёлОрловская областьпромышленностьпроизводствогубернаторКлычковфоруминвестиции

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