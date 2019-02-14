В Орловской области будут изготавливать фальцевую кровлю
14.02.2019
Соглашение о создании такого производства подписали сегодня в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Орловской области Андрей Клычков и гендиректор ООО «КЛИКС» Иван Возный.
Фальцевая кровля — это кровельный материал, который обладает высокой герметичностью, сохраняет хороший внешний вид и может гармонично вписаться в дизайн практически любого строения.
Завод, который будет выпускать данную продукцию, будет создаваться в 2019-2023 годах. Общий объём инвестиций в проект составит 125 миллионов рублей.
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