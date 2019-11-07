В Орловской области будет создан Экспортный совет

В Орловской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» будет создан Экспортный совет. Соответствующее поручение дал Андрей Клычков. В состав Совета войдут представители бизнеса, научного и экспертного сообщества. Перспективные точки роста − в аграрной сфере. «Мы рассчитываем довести экспорт зерновых до 62 млн. долларов США, масложировой продукции − до 52 млн. долларов США, прочей готовой сельхозпродукции − до 24 млн. долларов США», − подчеркнул Губернатор.