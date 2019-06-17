Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.06.2019 Понедельник 12:24
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области борьба на руках закончилась убийством

В Орловской области борьба на руках закончилась убийством

Версия для печати

17.06.2019

Орловский районный суд признал жителя муниципального образования виновным в убийстве и приговорил его к 12 годам колонии особого режима.

Преступление произошло в одном из садоводческих товариществ Орловского района. Компания распивала спиртные напитки. Двое мужчин решили побороться на руках. После этого между ними возник серьёзный конфликт, в ходе которого один из соперников нанёс своему оппоненту несколько ранений бытовым ножом. Пострадавший скончался на месте.

В своём последнем слове осуждённый признал вину.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55303

Добавил новость: 

Другие новости раздела

17.06.2019

В Орловской области произошло ДТП со смертельным исходом

17.06.2019

В Орловской области удар молнии убил 47-летнего мужчину

17.06.2019

В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после выпадения трёхлетнего ребёнка из окна

17.06.2019

На этой неделе глава Управления Следственного комитета по Орловской области проведёт личный приём граждан

17.06.2019

В Орловской области запущена программа по поддержке предпринимателей «Про100Бизнес»

$ USD64.4326(-0.2)15.06
€ EUR72.6993(-0.31)15.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online