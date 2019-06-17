В Орловской области борьба на руках закончилась убийством

Орловский районный суд признал жителя муниципального образования виновным в убийстве и приговорил его к 12 годам колонии особого режима.

Преступление произошло в одном из садоводческих товариществ Орловского района. Компания распивала спиртные напитки. Двое мужчин решили побороться на руках. После этого между ними возник серьёзный конфликт, в ходе которого один из соперников нанёс своему оппоненту несколько ранений бытовым ножом. Пострадавший скончался на месте.

В своём последнем слове осуждённый признал вину.