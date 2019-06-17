В Орловской области борьба на руках закончилась убийством
17.06.2019
Орловский районный суд признал жителя муниципального образования виновным в убийстве и приговорил его к 12 годам колонии особого режима.
Преступление произошло в одном из садоводческих товариществ Орловского района. Компания распивала спиртные напитки. Двое мужчин решили побороться на руках. После этого между ними возник серьёзный конфликт, в ходе которого один из соперников нанёс своему оппоненту несколько ранений бытовым ножом. Пострадавший скончался на месте.
В своём последнем слове осуждённый признал вину.
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