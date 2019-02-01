В Орловской области большегрузный грузовик врезался в торговую палатку

ДТП произошло в посёлке Кромы накануне примерно в 08:00. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

На месте ДТП работали силы и средства Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Обошлось без погибших и пострадавших.