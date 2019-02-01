В Орловской области большегрузный грузовик врезался в торговую палатку
01.02.2019
ДТП произошло в посёлке Кромы накануне примерно в 08:00. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
На месте ДТП работали силы и средства Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Обошлось без погибших и пострадавших.
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