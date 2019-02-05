В Орловской области благодаря прокуратуре возобновилось водоснабжение нескольких населённых пунктов
05.02.2019
Это село Протасово и деревня Карпово Краснозоренского района. Здесь с декабря 2018 года начались перебои с водоснабжением из артезианской скважины — всего в 61 домовладении.
По фактам нарушений прокуратура внесла представление в адрес главы Краснозоренского района. После его рассмотрения ситуация была оперативно и полностью исправлена.
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