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Орел05.02.2019 Вторник 15:34
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  3. В Орловской области благодаря прокуратуре возобновилось водоснабжение нескольких населённых пунктов

В Орловской области благодаря прокуратуре возобновилось водоснабжение нескольких населённых пунктов

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05.02.2019

Это село Протасово и деревня Карпово Краснозоренского района. Здесь с декабря 2018 года начались перебои с водоснабжением из артезианской скважины — всего в 61 домовладении.

По фактам нарушений прокуратура внесла представление в адрес главы Краснозоренского района. После его рассмотрения ситуация была оперативно и полностью исправлена.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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