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Орел22.11.2018 Четверг 15:39
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В Орловской области бешенство пошло на спад

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22.11.2018

Новых случаев диагностики этого заболевания у животных за последнюю отчётную неделю (с 9 по 15 ноября) не произошло.

Об этом сообщили в «Орловском референтном центре Россельхознадзора».

Однако в целом этот год демонстрирует рост заболеваемости бешенством животных. С января в области зафиксировано 54 случая, что существенно выше, чем за аналогичный период минувшего года.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьбешенство животных

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