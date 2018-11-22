В Орловской области бешенство пошло на спад
22.11.2018
Новых случаев диагностики этого заболевания у животных за последнюю отчётную неделю (с 9 по 15 ноября) не произошло.
Об этом сообщили в «Орловском референтном центре Россельхознадзора».
Однако в целом этот год демонстрирует рост заболеваемости бешенством животных. С января в области зафиксировано 54 случая, что существенно выше, чем за аналогичный период минувшего года.
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