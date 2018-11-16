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Орел16.11.2018 Пятница 12:25
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  3. В Орловской области антимонопольная служба возбудила дело в связи с резким ростом цен на газ

В Орловской области антимонопольная служба возбудила дело в связи с резким ростом цен на газ

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16.11.2018

Об этом сообщили в региональном Управлении ФАС.

Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства при установлении розничных цен на сжиженный углеводородный газ после многочисленных обращений граждан. Их недовольство вызвал резкий скачок цен на «голубое топливо».

Сейчас оно находится на рассмотрении.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьФАСгаз

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