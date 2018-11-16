В Орловской области антимонопольная служба возбудила дело в связи с резким ростом цен на газ

Об этом сообщили в региональном Управлении ФАС.

Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства при установлении розничных цен на сжиженный углеводородный газ после многочисленных обращений граждан. Их недовольство вызвал резкий скачок цен на «голубое топливо».

Сейчас оно находится на рассмотрении.