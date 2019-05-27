В Орловской области активизирована работа по внедрению проектного управления

Об этом сегодня шла речь на аппаратном совещании в областной администрации. Его провел заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Внедрение механизмов проектного управления является одним из важнейших требований к региональным органам власти. Эта работа в Орловской области начата в 2016 году. В регионе создана трехуровневая организационная структура управления проектами. На первом уровне управления находится региональный проектный комитет под руководством Губернатора области, осуществляющий функции контроля реализации проектов. На втором − региональный проектный офис с функцией общей координации реализации проектов. Третий уровень представлен проектными офисами, формируемыми под реализацию ключевых региональных задач.

Сегодня в системе зарегистрированы все члены Правительства Орловской области, руководители и специалисты органов власти, местного самоуправления, это более 300 человек. В информационной системе запущены и размещены более 30 проектов.

В текущем году перед Правительством Орловской области стоит масштабная задача — реализация на основе проектного управления национальных проектов, сформированных в целях исполнения Указа Президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В этих целях на Орловщине утверждены 47 региональных проектов. Сформированы проектные команды и экспертные группы по каждому региональному проекту, утверждены паспорта проектов, разработаны детализированные «дорожные карты».