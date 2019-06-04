В Орловской области активизирована работа по исполнению поручений Президента страны Владимира Путина в сфере культуры и искусства
04.06.2019
Совещание по вопросу провел Андрей Клычков. В центре внимания были темы поддержки добровольческого движения, полномочий в сфере охраны объектов культурного наследия, строительства домов культуры в небольших населенных пунктах.
Сегодня на территории региона находится 399 объектов культурного наследия федерального значения, в основном это объекты археологии.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55039
Другие новости раздела
$ USD65.5547(+0.17)04.06
€ EUR73.218(+0.37)04.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?