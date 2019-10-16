В Орловской области «99-я» сбила велосипедистку 1949-го года рождения

Авария случилась в Верховье 15 октября примерно в 17:50.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь по Советской улице, допустил наезд на велосипедистку 1949 года рождения, следовавшую в попутном направлении.

Женщина получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.