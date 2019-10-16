В Орловской области «99-я» сбила велосипедистку 1949-го года рождения
16.10.2019
Авария случилась в Верховье 15 октября примерно в 17:50.
Как сообщили в Управлении ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь по Советской улице, допустил наезд на велосипедистку 1949 года рождения, следовавшую в попутном направлении.
Женщина получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.
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