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  3. В Орловской области «99-я» сбила велосипедистку 1949-го года рождения

В Орловской области «99-я» сбила велосипедистку 1949-го года рождения

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16.10.2019

Авария случилась в Верховье 15 октября примерно в 17:50.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь по Советской улице, допустил наезд на велосипедистку 1949 года рождения, следовавшую в попутном направлении.

Женщина получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.

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