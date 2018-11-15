В Орловской области 28 человек самовольно подключились к электросетям

Об этом сообщили в «Орловском энергосбыте».

Недобросовестных абонентов выявили инспекторы организации. Все эти граждане лишились электроснабжения из-за долгов. Однако, вместо того, чтобы оплатить задолженность, решили незаконно воспользоваться услугой.

По всем выявленным фактам направлены заявления в полицию. В итоге нарушители могут лишиться от 10 до 15 тысяч рублей каждый.