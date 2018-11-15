Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2018 Четверг 12:46
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области 28 человек самовольно подключились к электросетям

В Орловской области 28 человек самовольно подключились к электросетям

Версия для печати

15.11.2018

Об этом сообщили в «Орловском энергосбыте».

Недобросовестных абонентов выявили инспекторы организации. Все эти граждане лишились электроснабжения из-за долгов. Однако, вместо того, чтобы оплатить задолженность, решили незаконно воспользоваться услугой.

По всем выявленным фактам направлены заявления в полицию. В итоге нарушители могут лишиться от 10 до 15 тысяч рублей каждый.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьэлектроэнергия

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50592

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.11.2018

Сегодня в Орле откроется выставка Глеба Козлова, посвящённая юбилею Тургенева

15.11.2018

Сегодня гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев

15.11.2018

В Орловской области снизилось количество больных ОРВИ

15.11.2018

Орловский картофель прошёл проверку на радиацию

15.11.2018

В Орле под колёса «четвёрки» попала 18-тилетняя девушка

$ USD67.9975(+0.32)15.11
€ EUR76.7556(+0.68)15.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online