Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.10.2018 Вторник 10:33
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области 12 заведений лишились лицензий на продажу алкоголя

В Орловской области 12 заведений лишились лицензий на продажу алкоголя

Версия для печати

09.10.2018

С января по сентябрь текущего года в Орловской области 12 заведений лишились лицензий на продажу алкоголя. Причём в двух случаях заведениям отказали в продлении срока действия лицензии, ещё в двух случая — в переоформлении лицензии.

Такую информацию сообщили в региональной администрации.

Контроль за розничной продажей алкогольной продукции остаётся одним из самых сложных направлений лицензионной деятельности. Проверки этого года выявили нарушений на общую сумму штрафов в 475 тысяч рублей.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49722

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.10.2018

Женская сборная «ОрёлГУ» выбыла из Кубка России по мини-футболу

09.10.2018

12 октября в Орле откроется выставка московских скульпторов и графиков «Через тернии к истине»

09.10.2018

В Орле задержали подозреваемых в похищении ящика для пожертвований

09.10.2018

В Орловской области около тысячи граждан жителей воспользовались «дачной амнистией»

09.10.2018

В Орле отремонтируют участок проезжей части рядом с Центральным Универмагом

$ USD66.9685(+0.34)09.10
€ EUR76.987(+0.33)09.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online