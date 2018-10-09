В Орловской области 12 заведений лишились лицензий на продажу алкоголя
09.10.2018
С января по сентябрь текущего года в Орловской области 12 заведений лишились лицензий на продажу алкоголя. Причём в двух случаях заведениям отказали в продлении срока действия лицензии, ещё в двух случая — в переоформлении лицензии.
Такую информацию сообщили в региональной администрации.
Контроль за розничной продажей алкогольной продукции остаётся одним из самых сложных направлений лицензионной деятельности. Проверки этого года выявили нарушений на общую сумму штрафов в 475 тысяч рублей.
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