В Орловской области 11 предприятий пытались скрыть долги по зарплате

Нарушения в течение 2018 года выявила прокуратура Орловской области. Речь идёт о случаях, когда предприятия уклонялись от предоставления в органы статистики информации о соответствующих проблемах.

Руководителей предприятий привлекли к административной ответственности.

В общей сложности, в минувшем году орловская прокуратура выявила примерно 780 нарушений в сфере оплаты труда. За тот же период после вмешательства надзорного ведомства в нашем регионе погашены задолженности по заработной плате на общую сумму около 117 миллионов рублей перед 2 тысячами работников.