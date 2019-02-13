В Орловской области 11 предприятий пытались скрыть долги по зарплате
13.02.2019
Нарушения в течение 2018 года выявила прокуратура Орловской области. Речь идёт о случаях, когда предприятия уклонялись от предоставления в органы статистики информации о соответствующих проблемах.
Руководителей предприятий привлекли к административной ответственности.
В общей сложности, в минувшем году орловская прокуратура выявила примерно 780 нарушений в сфере оплаты труда. За тот же период после вмешательства надзорного ведомства в нашем регионе погашены задолженности по заработной плате на общую сумму около 117 миллионов рублей перед 2 тысячами работников.
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