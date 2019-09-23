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В орловской многоэтажке из розеток полилась вода

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23.09.2019

От обильных осадков пострадали жильцы девятиэтажного дома, расположенного по адресу: Мценск, микрорайон «Коммаш», 7.

ЧП случилось 18 сентября вечером. На крыше дома велись ремонтные работы. Когда пошёл дождь, вода тут же проникла в квартиры.
Как сообщает «Орловское информбюро», осадки залили территорию с 9 по 6 этаж. Дождевая вода лилась из розеток, в доме пришлось временно отключить электричество.

По предварительным данным, компенсировать ущерб, причинённый жильцам, будет подрядчик, не принявший достаточных мер для защиты ремонтируемой крыши от дождя.

Теги:Орловская областьремонт домовосадкичрезвычайное происшествие

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