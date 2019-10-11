В орловской «глубинке» изъяли крупную партию наркотиков

В Залегощенском районе в постройке, которая принадлежит местному 59-летнему жителю, нашли 1 килограмм 300 граммов марихуаны. Наркотики обнаружила полиция с помощью служебной собаки.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, орловчанин признался, что марихуана принадлежит ему и предназначена для его личного пользования.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.