В орловской «глубинке» изъяли крупную партию наркотиков
11.10.2019
В Залегощенском районе в постройке, которая принадлежит местному 59-летнему жителю, нашли 1 килограмм 300 граммов марихуаны. Наркотики обнаружила полиция с помощью служебной собаки.
Как сообщает Управление МВД по Орловской области, орловчанин признался, что марихуана принадлежит ему и предназначена для его личного пользования.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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