Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.10.2019 Пятница 14:28
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В орловской «глубинке» изъяли крупную партию наркотиков

В орловской «глубинке» изъяли крупную партию наркотиков

Версия для печати

11.10.2019

В Залегощенском районе в постройке, которая принадлежит местному 59-летнему жителю, нашли 1 килограмм 300 граммов марихуаны. Наркотики обнаружила полиция с помощью служебной собаки.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, орловчанин признался, что марихуана принадлежит ему и предназначена для его личного пользования.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57739

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.10.2019

Определился подрядчик, который доремонтирует мост «Дружба»

11.10.2019

Автоледи сбила девочку в Орле

11.10.2019

Облсуд не нашёл для Шлейхера «исключительных обстоятельств»

11.10.2019

Орловчан заподозрили в криминальном «стартапе»

11.10.2019

Орловские заключённые проявили интерес к Зощенко

$ USD64.2237(-0.52)12.10
€ EUR70.7296(-0.57)12.10

Наш опрос

Ваше отношение к новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online