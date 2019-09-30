В орловских молокоматах поселилась «не волшебная» палочка

Управление Роспотребнадзора сообщило о результатах проверки молокоматов (автоматических аппаратов по продаже молока и молокопродуктов). Мероприятие проходило в областном центре.

Результаты не порадовали — в шести из семи проб нашли бактерий группы кишечной палочки, а также установили излишнюю бактериальную обсеменённость. «Опасные» продукты продавались в аппаратах на улицах Октябрьской, 8 марта и 3-й Курской.

Поставщика продукции ожидает внеплановая проверка. Кроме того, в связи с выявленными фактами уже возбуждено дело об административном правонарушении.