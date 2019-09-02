В орловских храмах пройдут особые богослужения

Завтра в храмах Орловщины, относящихся к РПЦ, состоятся заупокойные богослужения (панихиды и литии), посвящённые православным христианам — жертвам террористических актов, которые происходили на территории России в разные годы. Об этом сообщает Орловская митрополия.

Богослужения состоятся в рамках всероссийской акции в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Завтра исполняется 15 лет со дня трагических событий в школе № 1 города Беслана. В результате того теракта погибли 333 и пострадали 783 человека, в том числе много несовершеннолетних.