В орловские леса вложат миллионы
14.08.2019
В рамках нацпроекта «Экология» Орловская область получит субсидию в 138 миллионов рублей на сохранение и восстановление лесов. Соответствующий региональный проект «Сохранение лесов» рассчитан на срок до 2024 года.
В этом году на данные цели выделено 23 «федеральных» миллиона рублей. На эти средства выполнены мероприятия по обработке почв, посадке и дополнению лесных культур, агротехническому уходу, переработке и проверке семян. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.
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