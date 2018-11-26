В Орле жюри конкурса чтецов возглавит председатель Государственной Экзаменационной Комиссии главного театрального вуза страны
26.11.2018
Таланты будет оценивать заслуженный артист России и председатель ГЭК РАТИ-ГИТИС Олег Марусев.
Конкурс состоится 17 декабря в рамках всероссийского театрального фестиваля «Месяц в деревне» и станет «финальной точкой» этого мероприятия.
Участники встретятся в библиотеке Бунина, чтобы прочесть отрывки из произведений Тургенева.
Подать заявки на участие в конкурсе можно до 7 декабря. Сделать это может любой человек в возрасте от 12 лет.
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