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Орел20.11.2018 Вторник 11:54
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В Орле жители переулка Межевого недовольны строительством по соседству

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20.11.2018

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Рядом с Межевым компанией «Орёлстрой» ведётся строительство нового жилого комплекса «Московский Парк». В связи с этим по переулку ежедневно ездит тяжёлая строительная техника. В результате разрушается дорожное покрытие. Кроме того, создаётся реальная опасность для жизни и здоровья местных жителей.

Чтобы решить эту проблему, горожане обратились к мэру Орла Василию Новикову, а также к депутату городского совета от их округа Сергею Себякину.

На встрече с участием всех заинтересованных лиц представители «Орёлстроя» рассказали, что должны построить не только жилой комплекс, но и новую дорогу. Правда, разрешение на строительство дороги региональное управление архитектуры им ещё не выдало. Как уточнили представители управления, эти документы находятся на доработке, так как на будущей дороге, вопреки первоначальному проекту, необходимо будет дополнительно оборудовать тротуар, лежачего полицейского и ливневую канализацию.

До завтрашнего дня управление архитектуры должно сформулировать все свои замечания к документации по строительству дороги, а «Орёлстрой» в течение следующей недели устранить их.

Также не исключено что в ближайшее время проезд большегрузов по Межевому переулку всё же официально запретят.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьстроительство дорогстроительство жилья

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