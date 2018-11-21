В Орле жители Колхозной улицы попросили «Народный фронт» помочь им избавиться от ветхого дерева

Дерево растёт у дома № 18. Как считают в ОНФ, в любую минуту оно может упасть либо на дом (до него два метра), либо на проезжую часть (до неё один метр), задев при этом и линию электропередачи. Для этого достаточно любого усиления ветра — ствол дерева капитально прогнил.

Представители ОНФ, в свою очередь, обратились в администрацию города Орла с предложением принять меры и спилить дерево.