В Орле жители Колхозной улицы попросили «Народный фронт» помочь им избавиться от ветхого дерева
21.11.2018
Дерево растёт у дома № 18. Как считают в ОНФ, в любую минуту оно может упасть либо на дом (до него два метра), либо на проезжую часть (до неё один метр), задев при этом и линию электропередачи. Для этого достаточно любого усиления ветра — ствол дерева капитально прогнил.
Представители ОНФ, в свою очередь, обратились в администрацию города Орла с предложением принять меры и спилить дерево.
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